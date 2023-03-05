الشرطة الباكستانية تصل إلى مقر إقامة عمران خان لاعتقاله

من المرجح أن يتم القبض على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان الأحد، حيث وصلت قوات الشرطة إلى منزله في لاهور حاملة مذكرة توقيف، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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يأتي ذلك، بعد أيام من إصدار المحكمة مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة بحقه في "قضية توشاخانا" بسبب عدم مثوله المتكرر أمام المحكمة.

وناشدت حركة إنصاف الباكستانية (PTI) جميع العاملين بالحزب الوصول على الفور إلى مقر إقامة عمران خان لوقف اعتقاله المحتمل.

وقال نائب رئيس الحزب، فؤاد تشودري إن "أي محاولة للقبض على عمران خان ستؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل خطير".

وتتهم المحكمة خان ببيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية