موقف غريب لبايدن مع الصحفيين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة اقتراب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الصحفيين للإجابة عن أسئلتهم، لكنه توقف وغير رأيه ناظرا إليهم وملوحا بيديه واستدار وتوجه إلى الطائرة المروحية التي تنتظره.

ووفقا لصحيفة "نيويورك بوست"، من الواضح أن الرئيس الأمريكي أراد إلقاء التحية على شخص ما، لكنه لم يفعل عند سماعه السؤال الأول، ولوح بيديه وقاطع المحادثة مع الصحافة، دون انتظار أن تبدأ ورحل.

وكتبت الصحيفة: "فاجأ بايدن الصحفيين، رفع يديه وذهب إلى المروحية Marine One التي تنتظره".

وبحسب "نيويورك بوست"، تم سؤال رئيس البيت الأبيض عن العلاقات مع الصين بعد تصريحات واشنطن الأخيرة حول أسباب انتشار فايروس "كوفيد -19".

ويذكر أنه في الغالب ما يكون الرئيس الأمريكي، الذي سيبلغ من العمر 81 عاما في نوفمبر المقبل، موضع السخرية بسبب زلات اللسان التي يقترفها، أو حالات النسيان التي يمر بها.

المصدر: نوفوستي