روسيا تعلن مسودة اتفاق للإعفاء من التأشيرة مع 4 دول خليجية

أعلن نائب وزير خارجية روسيا يفغيني إيفانوف أن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، بينها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وقال إيفانوف ذلك لوكالة "تاس": "هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو، وهذه المسودة تمر في مراحل مختلفة من التطوير."

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وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهوما أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي "طريق ذو اتجاهين."، كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة."

ولفت إيفانوف إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية "ستقوم بإبلاغ الجمهور بالتأكيد".

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ذكر في وقت سابق أن بلاده تخطّط لإدخال العمل بنظام "دون تأشيرة" مع 11 دولة.

المصدر: تاس