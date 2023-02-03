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السعودية تستقبل أول دفعة من حاملي التأشيرة المجانية (صور)

مال وأعمال

السعودية تستقبل أول دفعة من حاملي التأشيرة المجانية (صور)
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نشرت السفارة السعودية في مصر صورا من جوازات مطارات جدة والرياض والمدينة المنورة خلال استقبالها أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا.

السعودية تستقبل أول دفعة من حاملي التأشيرة المجانية (صور)
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وأوضحت السفارة في بيان لها مرفق بعدد من الصور، أن جوازات مطارات الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والملك خالد الدولي بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا.

السعودية تستقبل أول دفعة من حاملي التأشيرة المجانية (صور)

وأكدت الجوازات استعدادها لخدمة الحاصلين على تأشيرة الزيارة للقادمين (جوا) إلكترونيا من خلال دعم جميع المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية، مشيرة إلى أن صلاحية التأشيرة (90) يوما ومدة الإقامة في المملكة (4) أيام، والتأكيد على المغادرة قبل نهايتها.

السعودية تستقبل أول دفعة من حاملي التأشيرة المجانية (صور)

يذكر أن بإمكان حاملي التأشيرة التنقل في مناطق المملكة وحضور الفعاليات المختلفة، وللراغبين في أداء العمرة الدخول على تطبيق (نسك) ولا تمكن حامليها من أداء فريضة الحج، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تفويض القيادة للزائرين، حيث تتيح الخدمة لمكاتب تأجير المركبات تفويض زوار المملكة لاستئجار المركبات، عبر منصة "أبشر أعمال".

المصدر: RT

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