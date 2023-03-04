غروسي: إيران توافق على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف التفتيش في المواقع النووية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إثر عودته من طهران، أن إيران وافقت على إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في عدة مواقع نووية وزيادة وتيرة عمليات التفتيش.

وقال غروسي للصحفيين في مطار فيينا: "توصلنا إلى اتفاق لإعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة".

وأضاف غروسي أنه تم الاتفاق على زيادة بالنصف في عدد عمليات تفتيش منشأة فوردو حيث اكتُشفت مؤخرا جزيئات يورانيوم مخصبة إلى مستوى قريب من العتبة الضرورية لتطوير قنبلة ذرية.

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ودعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي يزور طهران، إلى أهمية استقلالية أنشطة الوكالة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "رئيسي شدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحترام حقوق الشعب الايراني في التعاون الثنائي مع الوكالة".

يشار إلى أن رئيسي تحدث لصالح استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاستناد لهذه المبادئ.

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من جانبه ، أعرب المدير العام للوكالة الدولية خلال الاجتماع عن ارتياحه لتحقيق أجندة مشتركة مع إيران، والتي تنطوي على تمهيد مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ووصل غروسي إلى طهران يوم الجمعة. وعقد جولتين من المحادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كما التقى بوزير خارجية الجمهورية حسين أمير عبد اللهيان.

وأشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن الحوار كان جادا، وإيجابيا.

المصدر: "فرانس برس" + "تاس"