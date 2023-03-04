رويترز: رسالة طمأنة من إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول "التعاون"

أكدت إيران "على مستوى عال"، لوكالة الطاقة الذرية، استعدادها لحل كافة القضايا العالقة وعزمها مواصلة المناقشات الفنية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" اليوم السبت نقلا عن تقرير للمنظمة.

يُذكر أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي رحب بالتأكيدات الصادرة عن إيران.

وأوردت الوكالة نقلا عن البيان المشترك لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران تعتزم السماح للوكالة بإجراء أنشطة التحقق والمراقبة، وأنه سيتم الاتفاق على الشروط في وقت لاحق.

إقرأ المزيد

الجدير بالذكر أن اجتماعا فنيا سيعقد في المستقبل القريب في العاصمة طهران.

وفي وقت سابق، قال مدير الوكالة الدولية غروسي، إن الوكالة مستعدة لمواصلة العمل مع إيران، وأكد أنه يجب إضفاء الشفافية على بعض القضايا الخاصة بالملف النووي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه أتم إجراء محادثات فيما يتعلق بالتعاون الفني والعلمي بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران.

وأضاف أنه علينا إزالة الشكوك والغموض حول الطابع السلمي لبرنامج إيران النووي، وهذا ما نقوم به حاليا مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.

المصدر: تاس