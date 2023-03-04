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زلزال بقوة 4 درجات في شرق طاجيكستان

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زلزال بقوة 4 درجات في شرق طاجيكستان
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أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم السبت في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

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تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة مركزها على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية
تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة مركزها على بعد 14 كيلومترا شمال شرق مدينة أنطاكيا التركية

وقالت: "وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه وعلى بعد 97 كيلومترا شرقي بحيرة سريز. وبلغت قوة الزلزال 4 درجات".

وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ – درجتين. وتابعت: "لم تقع هناك إصابات أو أضرار".

المصدر: نوفوستي

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