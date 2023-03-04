الدبيبة يعلن استعداده للتخلي عن منصبه بحال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، استعداده للتخلي عن منصبه حال تصويت الليبيين على قاعدة دستورية.

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ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الدبيبة، خلال حضوره الملتقى الثاني لأسرى "حرب التحرير 2011"، المنعقد في مصراتة، إن "أي قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا يجب أن تطرح لاستفتاء شعبي"، مؤكدا أن الليبين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري مجددا إلى البلاد.

وأضاف: "أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بدلته العسكرية قبل دخول الانتخابات"، مشددا على ضرورة الاتفاق على الدستور، وتصويت الليبيين عليه، وعلى القاعدة الدستورية.

وتابع الدبيبة: "أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد، لأن هذه البدلة لن تناسبنا".

وكان مجلس النواب الليبي أحال الشهر الفائت، التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.

المصدر: وسائل إعلام+ سبوتنيك