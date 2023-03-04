اليونان.. العثور على جثتي زوجين أمريكيين مفقودين في واد

قالت الشرطة اليوم السبت إن رجال الإنقاذ عثروا على جثتي مواطنين أمريكيين في مضيق جبلي بغرب اليونان وإن السلطات تسعى لمعرفة كيفية وفاتهما.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية إن الزوجين، وهما رجل يبلغ من العمر 83 عاما وامرأة في الثمانين من العمر، فقدا منذ 23 يناير من منطقة ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز، حيث كانا يعيشان في السنوات الأخيرة.

وبعد البحث لأسابيع، حددت طائرة بدون طيار تابعة للشرطة سيارتهم يوم الجمعة في واد أسفل منحدر يبلغ ارتفاعه 200 متر في جبل تايجيتوس.

وعثر طاقم الإطفاء على الجثتين خارج السيارة، فيما يتم إجراء اختبارات الحمض النووي للتأكد من هوياتهما.

وأضاف المسؤول بالشرطة أن الشرطة تحقق فيما إذا كانت وفاتهم نتيجة حادث أو انتحار.

المصدر: وكالات