"نيويورك تايمز" تعلق على لقاء بايدن وشولتس

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز"، اللقاء بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بـ "الهادئ".

وأفادت الصحيفة، بأن إدراك كلا الجانبين الأمريكي والألماني، لضرورة إيجاد "خارطة طريق جديدة"، لإنهاء الأزمة الأوكرانية بأسرع وقت ممكن، ساهم في سير المفاوضات بسلاسة.

وأوضحت الصحيفة، أن الجانبين تمتعا بضبط غير معهود للنفس خلال المفاوضات، بما يخالف السياسة المعهودة في مثل هذه اللقاءات.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المحلل الألماني، أولريخ شبيك، قوله إن "صدى الأصوات المنادية بإنهاء الأزمة الأوكرانية، باتت الأكثر رجاحة ليس في الولايات المتحدة وحدها، بل وفي أوروبا أيضا".

ووفقا للصحيفة، فقد اتفق الطرفان خلال اللقاء على الاستمرار في دعم أوكرانيا بالأسلحة، وإطالة أمد العقوبات المفروضة ضد روسيا، لأطول فترة ممكنة.

جاء ذلك عقب الاجتماع الخاص، الذي عقد بين بايدن وشولتس في البيت الأبيض،أمس الجمعة، لبحث مواقفهما بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي