"غلوبال تايمز": الولايات المتحدة لا تتقن سوى العقوبات و"دق الأسافين"

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن محاولات الولايات المتحدة حل جميع مشاكلها بالقوة، غير حكيمة وغير مجدية.

وبحسب المجلة: "قناعة واشنطن بأن الطريقة الوحيدة لحل المشاكل هي استخدام القوة العسكرية مجرد هوس".

كما شبهت الولايات المتحدة بـ "المطرقة العملاقة" التي لا توجد لديها سوى طريقة واحدة لحل النزاعات دق الأسافين، أي استخدام القوة العسكرية.

ومن بين الأساليب شديدة العدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة، سلطت المجلة الضوء أيضا على فرض العقوبات التي تؤدي، إلى وفاة ملايين الأشخاص، لا سيما الفقراء والأطفال وكبار السن، لأن هذه المجموعات السكانية هي الأكثر عرضة لعواقب التدابير التقييدية.

أيضا، تحاول أمريكا، باستخدام الصراعات الأوكرانية والتايوانية كأداة، تضييق نطاق نفوذ روسيا والصين.

المصدر: نوفوستي