أفادت وسائل إعلام بريطانية، عن قتل مرتزق بريطاني آخر في شهر فبراير المنصرم، أثناء مشاركته في نقل الأسلحة والإمدادات إلى القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية.

وكتبت صحيفة inews البريطانية: "لقي متطوع بريطاني كان ينقل الأسلحة والإمدادات إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا الشهر الماضي مصرعه.. سافر المواطن البريطاني من منطقة ليفربول إلى منطقة الحرب في أبريل من العام الماضي".

وبحسب الصحيفة، فإن المرتزق كان عضوا في الفيلق الدولي لأوكرانيا، وأكدت وزارة الخارجية البريطانية مقتل المرتزق في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "نعرب عن دعمنا لعائلة مواطن بريطاني توفي في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة جاءؤا إلى أوكرانيا، وهذا الدعم لنظام كييف يزيد من مشاركة الدول الغربية فيما يحدث في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي