السفير الروسي بواشنطن يعلق على المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

صرح السفير الروسي بواشنطن أناتولي أنطونوف بأن "الجهود الأمريكية لإلحاق الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا في أوكرانيا "محكوم عليها بالفشل" وتوريد الاسلحة سيطيل أمد سكرة الموت لنظام كييف

وقال أنطونوف تعليقا على حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، يوم الجمعة، إن "كافة جهود واشنطن الرامية إلى إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بنا محكوم عليها بالفشل".

وأضاف أن "روسيا الاتحادية تمضي قدما إلى الأمام نحو تحقيق الأهداف المحددة. وتحمي قواتنا الوطن من خطر غير مسبوق، حيث تتصدي للنازيين الذين رعاهم الغرب بقيادة الولايات المتحدة في أوكرانيا".

وأكد أن "المساعدة الأمريكية ستطيل أمد سكرة الموت لنظام كييف. لكن الخطر الذي يمثله سيتم إبعاده إلى المسافة المطلوبة عن حدودنا، وكل الأسلحة الأجنبية في أيدي الأوكرانيين في الميدان سيتم تدميرها".

وجاء ذلك تعليقا على إعلان واشنطن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، يوم الجمعة.

المصدر: تاس