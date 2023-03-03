رئيسة هنغاريا: البرلمان يصوّت بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو في مايو

أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك أن البرلمان الهنغاري قد يصوت بالموافقة على انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو في 17 مايو معتبرة توسع الناتو أمرا مبررا

وقالت نوفاك خلال زيارتها لجمهورية التشيك، يوم الجمعة إن "البرلمان قد يجري التصويت حول انضمام فنلندا والسويد للناتو في 17 مايو تقريبا"، مضيفة أنها تعتبر "توسع الناتو من خلال انضمام فنلندا والسويد مبررا".

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وأكدت أن هنغاريا "لن تكون البلاد الأخيرة" التي توافق على عضوية البلدين الجديدين في حلف الناتو.

يذكر أن هنغاريا وتركيا هما العضوان الأخيران في حلف الناتو اللذان لم يصادقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

وقد بحث البرلمان الهنغاري المصادقة على بروتوكول انضمام فنلندا والسويد للحلف يوم 1 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي