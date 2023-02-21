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وسائل إعلام: البرلمان الهنغاري يبحث انضمام فنلندا والسويد للناتو 1 مارس

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وسائل إعلام: البرلمان الهنغاري يبحث انضمام فنلندا والسويد للناتو 1 مارس
Globallookpress Franz Walter
مباني البرلمان الهغاري في بودابست
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أفادت وسائل إعلام هنغارية بأن البرلمان الهنغاري سيبحث انضمام فنلندا والسويد للناتو في 1 مارس القادم، وأن المصادقة على قرار انضمام البلدين الجديدين للحلف قد تتم الأسبوع القادم.

وأشارت مجلة HVG الهنغارية، التي تقول إنها اطلعت على جدول أعمال البرلمان، أن المشرعين سيبحثون في 27 و28 فبراير مختلف القضايا الأخرى، وفي 1 مارس سيجرون المناقشات العامة حول عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

وأضافت أنه "بالتالي قد يجري التصويت على هذه المسألة الأسبوع القادم".

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يذكر أن الحكومة الهنغارية قد أعلنت عن تأييدها لانضمام فنلندا والسويد للناتو، وأعربت عن أملها بأن يصادق البرلمان على بروتوكول الانضمام في فبراير. وتمت إحالة مشروعي القانونين بهذا الصدد إلى البرلمان في 14 يوليو الماضي، لكن البرلمان لم يبحثها خلال الدورة الخريفية.

وتجدر الإشارة إلى أن هنغاريا وتركيا هما العضوان الأخيران في حلف الناتو اللذان لم يصادقا على انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

المصدر: تاس

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