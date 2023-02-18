فنلندا تعتزم الانضمام إلى "الناتو" من دون السويد إذا عرقلت أنقرة محاولة ستوكهولم

صرح وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا، بأن هلسنكي ترغب بالانضمام إلى حلف "الناتو" مع السويد، لكنها لن تنتظر ذلك إذا قامت أنقرة بحظر طلب ستوكهولم.

وقال الوزير: "في هذه الحالة، سننضم إلى الناتو، والسويد هي أقرب شريك لنا.. تجري قوات دفاعنا تقريبا كل أسبوع تدريبات مشتركة وما إلى ذلك، هذا تعاون عميق للغاية، ونحن نثق تماما في بعضنا البعض، ولكن الآن كل شيء في أيدي تركيا".

كما أكدت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، رغبة البلاد في الانضمام إلى "الناتو" في نفس الوقت مع السويد، وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، إن بلاده لا تنوي سحب طلبها للحصول على عضوية "الناتو" ما لم تصادق عليه تركيا مع السويد.

في مايو 2022، تقدمت فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، لكن أنقرة منعت عملية دخولهما، وطالبتهما بإعلان المنظمات الكردية إرهابية وتسليم الأشخاص المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة انقلاب في تركيا في عام 2016.

وتصاعد توتر العلاقات بين تركيا والسويد، بعد حرق نسخة من القرآن الكريم، أمام السفارة التركية في ستوكهولم يوم 21 يناير، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد الإجراءات المناهضة لتركيا في ستوكهولم، لا ينبغي للسويد أن تتوقع دعم أنقرة في طلبها للانضمام إلى "الناتو".

وأدلى رئيسا وزارتي الخارجية والدفاع التركية بتصريحات مماثلة، وفي الوقت الحالي، تم تعليق العملية المتعلقة بالتصديق على الطلب السويدي.

المصدر: تاس