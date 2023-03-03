أطباء بواق من الرصاص أثناء عملية جراحية لإزالة صاعق لغم من ساق مصاب (صور)

اضطر فريق من الأطباء في جمهورية دونيتسك الروسية إلى ارتداء سترات واقية من الرصاص وخوذات، أثناء إجراء عملية جراحية لإزالة صاعق لغم عالق في ساق رجل مصاب.

وقال رئيس قسم جراحة الطوارئ العامة في جامعة سان بطرسبورغ الطبية الحكومية الأولى، أندري كورولكوف، والذي يعمل الآن في دونباس، إن الجريح أصيب بانفجار وبقي صاعق اللغم الذي لم ينفجر في ساقه اليمنى.

وأضاف كورولكوف أن العملية كانت ناجحة لكل من المريض والجراح، موضحا أنه لو انفجر صاعق اللغم لأدى ذلك إلى تمزيق أيدي الأطباء، وساق المصاب.

المصدر: نوفوستي