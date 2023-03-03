النيران تلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ.. والسلطات تجلي نحو 170 شخصا (فيديو)

شب حريق ضخم في موقع بناء ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما استدعى تعبئة مجموعة كبيرة من رجال الإطفاء وإجلاء نحو 170 شخصا من المنطقة.

وكافحت فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع أمس الخميس في مشروع لإعادة التطوير في منطقة تسيم شا تسوي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكان من الممكن رؤية ألسنة اللهب من على الجانب الآخر لميناء فيكتوريا.

🇭🇰 FLASH - 2 personnes ont été blessées dans l’incendie d’un gratte-ciel en construction à #HongKong. (SCMP) pic.twitter.com/k2aYl3Wcpz — Mediavenir (@Mediavenir) March 2, 2023

وقال كيونج ساي-مينج، نائب رئيس الإطفاء في هونغ كونغ، إن 250 من رجال الإطفاء والمنقذين كافحوا الحريق طوال الليل حتى تمكنوا من إخماده في حوالي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش).

VIDÉO HONG-KONG - Un incendie s’est déclaré sur un chantier de construction à Hong Kong, au moins 2 blessés pic.twitter.com/YFYCEeIAnr — ALERTES INFO (@ALERTES_INFO) March 2, 2023

وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوبه، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المواطنين.

والمبنى عبارة عن مشروع من 42 طابقا من تنفيذ "إمباير جروب"، ليضم نادي البحارة في المدينة وفندقا، وذلك وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

Un gratte-ciel en construction à Hong Kong est en feu . Des morceaux d'un immense bâtiment tombent, juste sur la chaussée et les têtes des habitants - deux victimes sont déjà connues. pic.twitter.com/a2CMyr0afw — vl_plus (@vl_plus) March 2, 2023

المصدر: وكالات