مذيع في فوكس نيوز: جو بايدن يفقد القدرة على الكلام

قال تاكر كارلسون مذيع قناة فوكس نيوز إن رئيس الولايات المتحدة "ليس قويا وسليما بما فيه الكفاية لا من الناحية الجسدية ولا من الناحية العقلية".

وأضاف تاكر، يتجاهل ممثلو الحزب الديمقراطي الأمريكي حقيقة أن الرئيس جو بايدن، بسبب تقدمه في السن، يفقد القدرة على الكلام.

وأكد الصحفي أن "الشيء الرئيسي الذي يجب أن تعرفه عن جو بايدن هو أنه يبلغ من العمر 80 عاما"، مشيرا إلى أنه في حال إعادة انتخابه "في وقت التنصيب، سيكون بايدن يبلغ من العمر 82 عاما".

وقال المضيف "هل هذا جيد لأمريكا وبايدن نفسه؟ بالطبع لا، إنه فظيع".

وتابع قائلا: "أمامنا خيار.. قبول حقيقة أننا غير قادرين على تغييرها، أو رفض الاعتراف بها. اختار الحزب الديمقراطي الخيار الأخير".

وأضاف الصحفي في عرض مقتطف من خطاب تعثر فيه بايدن لبضع ثوان "لا ينبغي لرجل يبلغ من العمر 82 عاما أن يدير البلاد. إنه ليس قويا بما فيه الكفاية سواء من الناحية الجسدية أو العقلية.. لقد عرضنا مقاطع فيديو مثل هذه ملايين المرات في السنوات الأخيرة، ويمكننا عرض المزيد لأن بايدن يتحدث هكذا كل يوم ".

وخلص كارلسون إلى أن "جو بايدن يفقد القدرة على الكلام".

المصدر: فوكس نيوز، تاس