قائد القوات الأمريكية في إفريقيا: واشنطن لا تنوي زيادة التواجد العسكري في إفريقيا

أكد مسؤول القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" مايكل لانغلي إن واشنطن لا تنوي زيادة تواجدها العسكري في إفريقيا، وذلك ردا على سؤال بخصوص "الحضور" الروسي بالقارة السمراء.

وجاءت تصريحات لانغلي في إيجاز صحفي نظمه المركز الإعلامي الإقليمي في إفريقيا لوزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، بمناسبة احتضان المغرب النسخة الثالثة والعشرين من تمرينات "الأسد الإفريقي" ما بين 22 مايو و16 يونيو، في أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبنجرير وتفنيت.

وقال: "في المستقبل المنظور، أؤكد لكم أن واشنطن لا تنوي زيادة التواجد العسكري في إفريقيا، لكن نقوم بتعزيز مكانتنا عبر استثمارات كبيرة وذات قيمة مضافة في عدد من البلدان الصديقة والشريكة".

وقال القائد الأمريكي: "مشاركتي في مؤتمر رؤساء الأركان لجيوش 43 دولة في قارة إفريقيا تأتي لاستكشاف فرص جديدة لدعم AFRICOM، استنادا إلى نهج واشنطن في العمل مع الشركاء الأفارقة لتقوية العمل الثنائي، لاسيما بعد قمة القادة الأفرو-أمريكية المنعقدة في ديسمبر الماضي برئاسة بايدن".

وكانت القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير قد احتضنت خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 يناير 2023، اجتماع التخطيط الرئيسي للتمرين العملياتي "الأسد الإفريقي 2023".

المصدر: هسبريس