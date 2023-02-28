بروفيسور أمريكي ينتقد رد فعل واشنطن وفشلها في إثبات براءتها من تخريب "السيل الشمالي"

وصف بروفيسور الاقتصاد الأمريكي، جيفري ساكس، تحقيق الصحفي، سيمور هيرش، حول تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" بأنه موثوق.

ولفت ساكس الانتباه إلى رد الفعل "العاجز" لواشنطن. قائلا: "على الرغم من رفض الولايات المتحدة والحكومات الأخرى للتحقيق، إلا أنهم لم يقدموا تفصيلا واحدا يدحض المقال، أنكروا ذلك بشكل سطحي، وقال إن هذه كذبة وخيال، ولم يقدموا أي بديل، ولم يعرضوا أي حقيقة تدحض مقال هيرش".

وذّكر بتهديدات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول التأثير على "السيل الشمالي" في حالة النزاع بين موسكو وكييف.

واعتبر أنه من الصعب للغاية تنظيم الهجوم الإرهابي على هذا العمق.

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وأضاف: "تمر الأنابيب على عمق 90 مترا تقريبا. هذا الفولاذ الثقيل الكثيف المغطى بالأسمنت المسلح الأكثر سمكا، ولتفجير ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة يحتاج الكثير من المتفجرات. فشل تنفيذ بعض الخطط، النية الواضحة كانت تفجير جميع خطوط الأنابيب الأربعة، ولكن هذا يدل على مدى صعوبة ذلك من الناحية الفنية. عدد قليل جدا من الحكومات يمكنها القيام بذلك، ومن الواضح أن الولايات المتحدة واحدة منها".

وتابع: "كره السياسيون الأمريكيون "السيل الشمالي"، وحقدوا عليه كثيرا، ولم يمر يوم لم يقولوا فيه كم هو مخز هذا المشروع".

ووصف قرار السويد بمنع الوصول إلى المعلومات التي تم تلقيها أثناء التحقيق في الحادث بأنه عار.

وأشار إلى أن ستوكهولم يمكن أن تكون قد عملت كـ"عمال نظافة"، لإخفاء الأدلة في مسرح الجريمة. وليس كمحققين نزيهين.

وأردف: "أعتبر أن المنظمة الصحيحة لهذا التحقيق هي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإذا كانت دولة واحدة تقول فجأة "لا، لا، لا، لا تحقيق"، سيكون ذلك غريبا للغاية، لذلك دعونا نرى ما إذا كان هذا سيحدث".

ونشر الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، في الـ 8 من فبراير الجاري، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من سبتمبر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التخريب.

وأشار هيرش في تحقيقه، إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات BALTOPS العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين، الذين قاموا بتفجيرها بعد 3 أشهر.

المصدر: نوفوستي