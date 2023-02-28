الدفاع الروسية: خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 500 جندي خلال الـ 24 ساعة الماضية على جميع جبهات القتال.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الثلاثاء، حيث تابع التقرير بأن القوات المسلحة الروسية ألحقت هزيمة نارية معقدة بوحدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوغليدار وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأصابت القوات المسلحة الروسية 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ودمرت مستودعا للذخيرة في اتجاه خيرسون، وأسقطت 6 قذائف من راجمات "هيمارس"، ودمرت 8 طائرات مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

390 طائرة

211 مروحية

3325 طائرة بدون طيار

406 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8066 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1045 راجمة صواريخ متعددة

4232 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8583 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: RT