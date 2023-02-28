الدفاع الروسية: كييف حاولت مهاجمة البنية التحتية لإقليمي كراسنودار وأوديغيا الروسيين
Globallookpress Yulii ZozuliaukrinformKeystone Press Agency
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن محاولة من جانب نظام كييف لاستخدام طائرات مسيرة لمهاجمة البنى التحتية لإقليم كراسنودار وجمهورية أوديغيا جنوب روسيا، وتم إحباط جميع الهجمات.
وجاء في بيان للوزارة أنه "في ليلة 28 فبراير حاول نظام كييف استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة البنية التحتية في إقليم كراسنودار وجمهورية أوديغيا"، وقد قامت وحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الروسية بإحباط هجمات الطائرات المسيرة.
وأكدت الإدارة العسكرية أن طائرتين مسيرتين فقدتا السيطرة وانحرفتا عن المسار، وبحسب وزارة الدفاع فقد سقطت إحدى الطائرات، وانحرفت الطائرة الأخرى عن مسارها دون إلحاق أضرار بالبنى التحتية.
المصدر: تاس