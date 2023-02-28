أول ظهور لدبابات "ليوبارد" الألمانية في ساحة المعركة في أوكرانيا

أكد يان غاغين مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك أن دبابات "ليوبارد" شوهدت بمنطقة أرتيموفسك (باخموت)، مضيفا أنها كهدف للجيش الروسي لا تختلف عن باقي المعدات العسكرية للعدو.

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وقال غاغين في تصريحات في قناة "روسيا-1" التلفزيونية اليوم الثلاثاء: "كانت هناك معلومات تشير إلى ظهور قطع من ليوبارد في منطقة أرتيموفسك".

وتابع أن هذه الدبابات ألمانية الصنع هي أهداف مدرعة "لا تختلف عن غيرها" وأن الأمر لا يستحق إثارة ضجة كبيرة حوله، وقال: "الطرق متوحلة في الوقت الحالي، وهذا سيعيق حركة المركبات الثقيلة مثل ليوبارد".

وكان وزير دفاع بولندا، وهي الدولة التي أعلنت تقديم ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى كييف كجزء من مساعدات تحالف دولي، أكد في 24 فبراير أن دبابات من طراز "ليوبارد" وصلت بالفعل إلى أوكرانيا. ووعد كلا من ألمانيا وإسبانيا وكندا وفنلندا أيضا بتسليم هذه الدبابات إلى أوكرانيا.

وأمس الاثنين اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن وضع قواته على محور أرتيموفسك يبقى صعبا للغاية.

وتقع مدينىة أرتيموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك، وهي مركز لوجيستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

المصدر: "نوفوستي"