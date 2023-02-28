RT تحصل على مقطع فيديو لمرسل الطرد الملغم إلى البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى

حصلت قناة RT، على مقطع فيديو، يوثق إرسال رجل لطرد يحتوي على المتفجرات، إلى "البيت الروسي" في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في مركز البريد، إيداع رجل المدعو، أليكس، والحامل للجنسية الإسبانية، للطرد المفخخ الذي انفجر في يد مدير البيت الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى، دميتري سيتوي.

وأوضحت الشرطة في جمهورية إفريقيا الوسطى، أن السلطات أنهت التحقيق في محاولة اغتيال، رئيس البيت الروسي في الجمهورية، دميتري سيتوي، وأن البحث جار عن المتهم.

يذكر أن رئيس البيت الروسي، في جمهورية إفريقيا الوسطى، تعرض لمحاولة اغتيال، عن طريق طرد مفخخ انفجر في يده، في الـ 16 من ديسمبر 2022.

ومن جانبه صرح رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، يوم الجمعة الـ 24 من فبراير الجاري، بأن مدير سيتوي، سبق أن تلقى رسالة تطالب "الروس بمغادرة إفريقيا"، قبل محاولة الاغتيال .

المصدر: وكالات

المصدر: RT