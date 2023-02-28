وسائل إعلام: الرئاسة البرازيلية ستعيد بولسونارو إلى المحكمة في البلاد إجباريا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر في الرئاسة البرازيلية بأن الرئاسة تدرس إعادة الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو إلى البلاد بشكل إجباري، إن لم يعد طوعا مع نهاية مارس المقبل.

ونقلت الوكالة عن مستشار رفيع للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوله، إن الرئاسة البرازيلية ترغب في إحالة بولسونارو إلى المحكمة في غضون الأشهر القادمة.

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وكانت المحكمة الفدرالية العليا قد فتحت تحقيقا مع بولسونارو على خلفية قضية أعمال الشغب في البلاد، واقتحام المحتجين على هزيمة بولسونارو في الانتخابات الرئاسية للمباني الحكومية في 8 يناير الماضي.

وفي حال إدانة بولسونارو في هذه القضية، قد يتم حرمانه من حق الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وجدير بالذكر أن بولسونارو غادر البرازيل وتوجه إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء مدة صلاحياته رسميا. ولم يحضر مراسم تنصيب لولا دا سيلفا رئيسا جديدا للبلاد.

المصدر: وكالات