"وول ستريت جورنال": بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل

أفادت "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، الذي غادر إلى الولايات المتحدة في أعقاب خسارته الانتخابات، قرر العودة إلى البرازيل في مارس المقبل.

وقال بولسونارو في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "الحركة اليمينية لم تمت وستعيش".

وبعد أن خسر الانتخابات البرازيلية في أكتوبر أمام، لولا دا سيلفا، غادر بولسونارو البرازيل إلى الولايات المتحدة عشية نهاية ولايته لتجنب تسليم الوشاح الرئاسي لمنافسه اليساري عند تنصيبه.

المصدر: تاس