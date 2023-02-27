وزارة الدفاع الكازاخستانية: مزاعم إرسالنا معدات عسكرية إلى كييف غير صحيحة
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الاثنين، بأن مزاعم تزويد كازاخستان لأوكرانيا بمعدات عسكرية عارية من الصحة و"لا تمت إلى الواقع بصلة".
وجاء في بيان الوزارة الكازاخستانية، أن: "الأنباء المتعلقة بتوريد مزعوم لتقنيات عسكرية كازاخستانية إلى أوكرانيا، لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأكدت الوزارة أن اللقطات المصورة لمعدات عسكرية مرفقة بالخبر المزعوم هي أرشيفية، وأن: "العربات المدرعة المعروضة كانت متجهة لورشات إصلاح مجدول، و أن هذه المعدات حاليا في مخازنها".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه اعتبارا من 27 أغسطس2022، فرضت الجمهورية حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.
المصدر: سبوتنيك