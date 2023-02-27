وزارة الدفاع الكازاخستانية: مزاعم إرسالنا معدات عسكرية إلى كييف غير صحيحة

أعلنت وزارة الدفاع الكازاخستانية، اليوم الاثنين، بأن مزاعم تزويد كازاخستان لأوكرانيا بمعدات عسكرية عارية من الصحة و"لا تمت إلى الواقع بصلة".

وجاء في بيان الوزارة الكازاخستانية، أن: "الأنباء المتعلقة بتوريد مزعوم لتقنيات عسكرية كازاخستانية إلى أوكرانيا، لا تمت إلى الواقع بصلة".

وأكدت الوزارة أن اللقطات المصورة لمعدات عسكرية مرفقة بالخبر المزعوم هي أرشيفية، وأن: "العربات المدرعة المعروضة كانت متجهة لورشات إصلاح مجدول، و أن هذه المعدات حاليا في مخازنها".

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه اعتبارا من 27 أغسطس2022، فرضت الجمهورية حظرا على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.

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المصدر: سبوتنيك