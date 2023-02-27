الخارجية الروسية: موسكو تعد تدابير جوابية على عقوبات الولايات المتحدة وكندا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعد تدابير جوابية على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وكندا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "من جانبنا، نحن نعد تدابير جوابية، ونطبق بشكل مبتكر التجربة المتراكمة لتكون أكثر تأثيرا على واشنطن وأوتاوا".

وأشارت إلى أنه في الظروف التي يتصرف بها الغرب بقيادة الولايات المتحدة بعدوانية كبيرة، سيتم بناء الإجراءات الروسية المضادة على أساس مبادئ المعاملة بشكل صارم بالمثل وحتمية العقوبة.

المصدر: RT