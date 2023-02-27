بوتين يمنح ستيفن سيغال وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الممثل الأمريكي ستيفن سيغال وسام الصداقة لمساهمته الكبيرة في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي.

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ووقع الرئيس بوتين مرسوما بمنح الممثل والمنتج السينمائي الأمريكي الذي يحتل أيضا منصب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة ستيفن سيغال وسام الصداقة.

وتم نشر نص المرسوم الرئاسي، اليوم الاثنين، في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية.

يذكر أن ستيفن سيغال حصل على جواز سفر روسي في عام 2016. وفي أغسطس عام 2018 أصبح سيغال الممثل الخاص لوزارة الخارجية للعلاقات الإنسانية بين روسيا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس