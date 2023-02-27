الإكوادور.. إحباط عملية تهريب 9 أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا (فيديو)

أحبط شرطة الإكوادور، محاولة تهريب 9 أطنان من الكوكايين، كانت مخبأة وسط شحنة موز، في حاوية متجهة من ميناء غواياكيل في الإكوادور إلى بلجيكا.

وأعلنت شرطة الإكوادور، أمس الأحد، عبر "تويتر"، أنها صادرت كمية قياسية من مخدر الكوكايين، تقدر بـ 9 أطنان، منذ بداية العام 2023.

CONTUNDENTES CONTRA EL NARCOTRÁFICO



En lo que va del año 2023, @PoliciaEcuador ha incautado más de 31 TONELADAS DE DROGAS destinados al tráfico interno y externo.



Además, aprehendió a 1.929 ciudadanos implicados en estos ilícitos.#MásFuertesQueNuncahttps://t.co/L6E00Kc8Jipic.twitter.com/68V4jgaQ8L — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 26, 2023

وأضافت الشرطة: "منعنا بيع 90 مليون جرعة من مخدر الكوكايين للدول الأوروبية، تقدر قيمتها بـ 330 مليون دولار أمريكي"، وأرفقت مقطع فيديو يوثق عمليات التفتيش.

وتقع الإكوادور بين جمهوريتي كولومبيا وبيرو، اللتين تعتبران المنتجين الرئيسيين للكوكايين في العالم.

RÉCORD 2023 EN LA INCAUTACIÓN DE MÁS DE 8 TONELADAS DE COCAÍNA



Mediante técnicas de perfilamiento e investigación en contenedores en el puerto de #GYE



Evitamos el comercio internacional de 90 millones de dosis, valoradas en 330 millones de dólares en Europa#MásFuertesQueNuncapic.twitter.com/4U2UGhurYC — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) February 26, 2023

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط كميات قياسية من المخدرات عام 2021، متجهة إلى الموانئ الأوروبية، تقدر بـ 210 أطنان.

وفي العام 2022، تجاوزت المضبوطات الـ 200 طن، حيث تم تم إخفاء 61 % منها بين صادرات الموز، ومنذ بداية العام 2023، وصل مجموع المضبوطات إلى 31 طنا.

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