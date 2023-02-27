 
مباشر

الإكوادور.. إحباط عملية تهريب 9 أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا (فيديو)

أخبار العالم

الإكوادور.. إحباط عملية تهريب 9 أطنان من الكوكايين إلى بلجيكا (فيديو)
aawsat.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utyn

أحبط شرطة الإكوادور، محاولة تهريب 9 أطنان من الكوكايين، كانت مخبأة وسط شحنة موز، في حاوية متجهة من ميناء غواياكيل في الإكوادور إلى بلجيكا.

وأعلنت شرطة الإكوادور، أمس الأحد، عبر "تويتر"، أنها صادرت كمية قياسية من مخدر الكوكايين، تقدر بـ 9 أطنان، منذ بداية العام 2023.

وأضافت الشرطة: "منعنا بيع 90 مليون جرعة من مخدر الكوكايين للدول الأوروبية، تقدر قيمتها بـ 330 مليون دولار أمريكي"، وأرفقت مقطع فيديو يوثق عمليات التفتيش.

وتقع الإكوادور بين جمهوريتي كولومبيا وبيرو، اللتين تعتبران المنتجين الرئيسيين للكوكايين في العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط كميات قياسية من المخدرات عام 2021، متجهة إلى الموانئ الأوروبية، تقدر بـ 210 أطنان.

 وفي العام 2022، تجاوزت المضبوطات الـ 200 طن، حيث تم تم إخفاء 61 % منها بين صادرات الموز، ومنذ بداية العام 2023، وصل مجموع المضبوطات إلى 31 طنا.

 

المصدر: 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا