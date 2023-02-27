الفلبين تنضم إلى عمليات البحث عن سفينة الصيد التايوانية المفقودة

أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم الاثنين، انضمامه إلى عمليات البحث عن سفينة الصيد التايوانية المفقودة "شنغ فنغ 128"، قبالة سواحل جمهورية بالاو غرب المحيط الهادئ.

وأشار خفر السواحل الفلبيني، أن السفينة التايوانية، فقدت قبالة سواحل جمهورية بالاو، منذ أكثر من أسبوع، وعلى متنها 6 أشخاص.

وأوضح خفر السواحل، أنه انضم إلى عمليات البحث عن السفينة إلى جانب الولايات المتحدة، بناء على طلب من خفر السواحل التايواني.

وأضاف أنه أرسل 5 فرق إقليمية، للبحث في السواحل الشرقية للفلبين، بمساعدة طائرة من طراز "سيسنا"، نظرا إلى احتمالية انجراف السفينة المفقودة من المحيط الهادئ إلى تلك المناطق.

ونوه خفر السواحل الفلبيني، بأن تايوان أرسلت سفينتين إضافيتين، للمشاركة في عمليات البحث الجارية، كما مد خفر السواحل الأمريكي يد العون في عمليات البحث، وأرسل طائراته الاستطلاعية إلى جانب سفن الصيد التايوانية.

وشوهدت السفينة "شنغ فنغ 128" التايوانية، آخر مرة في الـ 17 من فبراير، على بعد 767 كيلومترا شمال غرب جمهورية بالاو، وعلى متنها صياد تايواني وخمسة إندونيسيين.

المصدر: أ ب