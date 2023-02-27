برلماني روسي: واشنطن تعد للحرب في تايوان كما فعلت في أوكرانيا

قال أندريه كليموف، رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الاتحاد الروسي، إن الولايات المتحدة لا تخفي أنها تقوم بتحضير مسرح للعمليات العسكرية في تايوان، كما فعلت سابقا في أوكرانيا.

وأضاف السيناتور، في إيجاز صحفي على منصة المجموعة الإعلامية "روسيا اليوم": "لا تخفي الإدارة الأمريكية أنها تقوم بتحضير المسرح للعمليات القتالية في تايوان، تماما كما تصرفت في فترة سابقة في أوكرانيا".

وأشار عضو مجلس الاتحاد، إلى أن الولايات المتحدة تواصل تسليح وتدريب الجيش التايواني.

ووفقا له، "يحاول الجانب الروسي، الوقوف مع الصين ودعمها على جميع المنصات الدولية".

وقال كليموف: "كلما قلت مناطق الخطر التي تنظمها الولايات المتحدة في تايوان، كان ذلك أفضل للجميع".

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وازداد الوضع حول تايوان توترا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها دعما للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي