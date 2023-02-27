بيسكوف: الوضع حول بريدنيستروفيه يدعو للاهتمام والقلق

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الوضع حول بريدنيستروفيه بالنسبة للكرملين هو موضوع مثير للاهتمام وسبب للقلق.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع: "إن الوضع في بريدنيستروفيه هو قضية مثيرة للاهتمام وسبب للقلق، وهو وضع مضطرب واستفزاز من الخارج".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، 23 فبراير الجاري، أن نظام كييف كان يستعد لاستفزاز مسلح ضد بريدنيستروفيه، سيتم تنفيذه من قبل وحدات من القوات الأوكرانية، بما في ذلك القوميون الأوكرانيون المتطرفون من فوج آزوف (المعترف بهم كمنظمة إرهابية في روسيا)، واستخدام هجوم مفتعل لما يبدو وكأنه "قوات حفظ السلام الروسية من بريدنيستروفيه" كذريعة لغزو الجمهورية غير المعترف بها.

وقد صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا سترد بشكل مناسب على استفزازات نظام كييف ضد بريدنيستروفيه إذا وقعت.

المصدر: نوفوستي