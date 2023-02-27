تركيا: قتيل وعشرات المصابين جراء زلزال جديد ضرب شرق البلاد

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن هزة أرضية قدرت قوتها أولا بـ5،6 درجة ثم 5.8 درجة، قبل خفض التقدير إلى 5.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت شرق تركيا اليوم الاثنين.

من جانبها، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب ولاية ملاطية بشرق البلاد ظهر اليوم.

ومركز الزلزال كان منطقة ييشيل يورت في مالاطية، على عمق 9.96 كيلومتر ووقع في تمام الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي.

وأعلنت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في "المركز الوطني للزلازل" في سوريا، أنها سجلت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر الساعة 12:04 بالتوقيت المحلي، تبعد مسافة 239 كم شمال شرق مدينة حلب.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مصرع شخص وإصابة 69 آخرين جراء الزلزال اليوم في ملاطية.

وفي وقت سابق قال محمد تشينار، رئيس بلدية منطقة ييشيل يورت، مركز الزلزال، في حديث مع وسائل إعلام تركية إن المعلومات الأولية تشير إلى انهيار ما بين 10 و12 مبنى في المنطقة.

واضاف أن هناك عددا "غير محدد الآن" من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، وأن الجهات المختصة تعمل على الوصول لهم.

المصدر: وكالات + RT