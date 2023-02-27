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تركيا تعلن عقد اجتماع ثلاثي مع فنلندا والسويد بشأن عضوية الناتو الشهر المقبل في بروكسل

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تركيا تعلن عقد اجتماع ثلاثي مع فنلندا والسويد بشأن عضوية الناتو الشهر المقبل في بروكسل
AP
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأن اللقاء الثلاثي بين وفود تركيا وفنلندا والسويد بشأن عضوية الناتو سيعقد في 9 مارس القادم في بروكسل.

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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو في أنقرة اليوم الاثنين: "من الجيد أن يعقد الاجتماع في بروكسل، وبالتالي فسيرى الناتو العملية كلها وكيفية الوفاء بالتزامات هاتين الدولتين. وسيعقد الاجتماع الثالث للآلية الدائمة بمشاركة السويد وفنلندا في 9 مارس القادم".

وأضاف أن "السويد لم تف بالتزاماتها في إطار تفاهمات مدريد وعليها الالتزام بها، ولا يمكننا قبول انضمامها لحلف الناتو ما لم تلتزم بتنفيذ تلك التفاهمات".

وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، سابقا، عن التوصل لاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول اللقاء بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية الناتو في منتصف مارس القادم. من جهته أفاد تشاووش أوغلو بأن أنقرة تستأنف عمل الآلية الثلاثية الدائمة بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو، مضيفا أنه من المتوقع في يجرى اللقاء الجديد في إطاره في بروكسل.

وتبقى تركيا وهنغاريا الدولتين الوحيدتين من أصل 30 دولة لم توافقا حتى الآن على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو. 

المصدر: نوفوستي + RT

 

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