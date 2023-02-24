 ستولتنبرغ: اتفقنا مع أردوغان على عقد اجتماع بشأن عضوية السويد وفنلندا في الناتو

قال ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، إنه تم الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول اجتماع بمنتصف مارس يضم تركيا والسويد وفنلندا، لبحث موضوع انضمام الأخيرتين إلى الحلف.

حتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو من قبل دولتين فقط من أصل 30 دولة- وهما هنغاريا وتركيا. ومن المتوقع استئناف المفاوضات مع تركيا للمصادقة على طلب فنلندا والسويد في الأسابيع المقبلة.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن ستولتنبرغ: "تم التوصل لاتفاق مع الرئيس أردوغان، حول عقد لقاء ثلاثي يضم تركيا وفنلندا والسويد في منتصف مارس المقبل".

في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة ستستأنف العمل بالآلية الثلاثية لعضوية السويد وفنلندا في الناتو، ومن المنتظر عقد الاجتماع المقبل في بروكسل.

المصدر: نوفوستي