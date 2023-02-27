رئيس المكسيك يثير ضجة كبيرة بنشره صورة مخلوق أسطوري

أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ضجة كبيرة، بعد أن نشر صورة قال إنها "تظهر قزم غابة أسطوريا من فولكلور المايا"، مؤكدا أنها دليل على وجود هذا الكائن في الحقيقة.

وبحسب اعتقاد المايا التقليدي، فإن "aluxes" هي مخلوقات صغيرة مؤذية تعيش في الغابات والحقول، وتميل إلى التحايل على الناس أو تقوم بإخفاء الأشياء.

ويؤمن البعض في المكسيك بوجود هذه المخلوقات إلى درجة أنهم يتركون لها "هدايا" من أجل إرضائها.

وتظهر إحدى الصور في المنشور منحوتة من موقع أثري في يوكاتيك مايا، بينما تظهر الصورة الأخرى لقطة ليلية لما يبدو أنه مخلوق في شجرة بعيون متوهجة.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

وقد أثارت تغريدة الرئيس المكسيسي سخرية المغردين على "تويتر"، وعلقت إحداهن قائلة إنها على ما يظهر في الصورة هو حيوان الراكون وكيس على رأسه.

It’s a raccoon with a bag on its head. — Akilah Hughes (@AkilahObviously) February 26, 2023

وسأله آخر "هل أنت متأكد؟".

Are you sure? — Jerry Maher (@jerrymahers) February 27, 2023

المصدر: "فوكس نيوز"