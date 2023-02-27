"سبوتنيك": تركيا والأمم المتحدة تسعيان للحصول على ضمانات من الغرب لتصدير المنتجات الغذائية الروسية

أفادت وكالة "سبوتنيك"، بأن تركيا والأمم المتحدة تسعيان للحصول على ضمانات من الغرب، لتصدير المنتجات الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية.

وصرح مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "سبوتنيك" قائلا، "نريد الحصول على ضمانات موثوقة من الدول الغربية، بأنها لن تشكل أية عقبات أمام تصدير المنتجات الغذائية والأمونيا من روسيا، إلى الأسواق العالمية".

وأضاف المصدر: "في الوقت الحالي هناك بعض العقبات المرتبطة بالخدمات اللوجستية، والتأمين، والدفع، ونحن نسعى للحصول على ضمانات موثوقة من الدول الغربية، شريطة أن يتم الإعلان عنها، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على سير العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب، ويجعله أكثر سهولة وسلاسة".

يشار إلى أن العمل بصفقة الحبوب سينتهي في الـ 18 من مارس القادم، ومع ذلك لا تزال هناك عوائق كبيرة، أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو.

وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، في وقت سابق، بأن أنقرة تلقت ضمانات من واشنطن، بأنها ستسمح بتصدير المنتجات الغذائية الروسية إلى الأسواق العالمية، ودعا الولايات المتحدة للإعلان عن ذلك.

المصدر: سبوتنيك