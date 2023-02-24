الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا خلال محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، الموقف بشأن أوكرانيا وتنفيذ صفقة الحبوب وغيرها من قضايا الساعة.

وقال بيان للكرملين: "جرى تبادل لوجهات النظر حول الوضع حول أوكرانيا في سياق التقييمات الأساسية التي حدّدها رئيس روسيا في الخطاب الذي ألقاه مؤخرا أمام الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية."

وأشار إلى أنه جرى خلال الاتصال تركيز الاهتمام أيضا على تنفيذ "اتفاقيات اسطنبول" بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

وأضاف البيان: "تم التأكيد على الحاجة للتنفيذ الواعي للجزء الثاني من الحزمة "والمتعلّق بإزالة العقبات التي تعترض عمليات التسليم من روسيا إلى البلدان الأكثر احتياجا".

وكشف البيان أن بوتين وأردوغان بحثا التعاون، بما في ذلك في قطاع الطاقة، وتوريد حوامل الطاقة الروسية، وتشييد محطة (آق قويو) للطاقة النووية."

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إلى ذلك، شكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الروسي على المساعدة الروسية المقدّمة للإسهام في تجاوز تداعيات الزلازل في تركيا.

هذا وأعرب أردوغان عن امتنانه العميق للمساعدة الروسية في تجاوز تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا، مشيدا بالاحترافية العالية التي يتمتع بها رجال الإنقاذ والأطباء الروس.

من جهته، أكد بوتين استعداده لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة للجانب التركي في سياق أعمال التأهيل للمناطق المتضررة من تلك الكارثة الطبيعية.

المصدر: نوفوستي