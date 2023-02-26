زيلينسكي يقيل قائد العمليات العسكرية في دونباس

أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قائد القوات الأوكرانية المشتركة في دونباس، إدوارد موسكالوف.

ونشر المرسوم على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، ولم يتم الكشف عن الأسباب.

وتم تعيين موسكالوف قائدا لعمليات القوات المشتركة في مارس الماضي.

وأكد قائد في قوات "فاغنر" الروسية الخاصة في وقت سابق أن 1740 م تفصل القوات الروسية عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الاستراتيجية بجمهورية دونيتسك الشعبية في إقليم دونباس.

المصدر: نوفوستي