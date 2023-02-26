بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبحثان النزاع التجاري بعد بريكست

من المقرر أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، النزاع التجاري الشائك بعد الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

ووسط توقعات بإبرام اتفاق، قالت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك إن فون دير لاين، ستسافر إلى بريطانيا يوم غد الاثنين، وسيكون بإمكان الزعيمين التوصل إلى "حلول عملية مشتركة لمجموعة التحديات المعقدة المتعلقة بالبروتوكول الخاص بإيرلندا وإيرلندا الشمالية".

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ومن شأن ذلك أن يمثل انفراجا بعد أشهر من الجدل المرير الذي أدى إلى توتر العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما أدى إلى انهيار الحكومة الإقليمية في بلفاست، وهدد بعرقلة عملية السلام المستمرة منذ عقود في إيرلندا الشمالية.

وكان نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن الجانبين "على وشك" إبرام اتفاقية حول قواعد التجارة المعروفة باسم بروتوكول إيرلندا الشمالية التي تُعد الجزء الوحيد في المملكة المتحدة التي لها حدود مشتركة مع إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا.

عندما انسحبت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 2020، اتفق الجانبان على إبقاء الحدود الإيرلندية خالية من المراكز الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى، لأن الحدود المفتوحة ركيزة أساسية في عملية السلام بإيرلندا الشمالية.

المصدر: "أ ب"