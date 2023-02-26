ألمانيا.. إضراب تحذيري يلغي 198 رحلة جوية

تسبّب إضراب تحذيري في مطار دوسلدورف غربي ألمانيا اليوم الأحد، بإلغاء 198 رحلة من وإلى المطار.

وأوضح متحدث باسم المطار أن هذا العدد يمثل الموقف حتى ظهر اليوم، مشيرا إلى أنه تم تغيير وجهة 21 رحلة إلى مطارات أخرى فيما تم تأجيل سبع رحلات أخرى إلى يوم الثلاثاء.

وكان من المفترض بالأساس أن يبلغ عدد رحلات المطار 330 رحلة الاثنين.

وكانت نقابتا "فيردي" و"كومبا" دعتا إلى تنظيم إضراب تحذيري في المطار، وذلك على خلفية المفاوضات الخاصة بالعاملين في قطاع الخدمة العامة لدى الحكومة الاتحادية والبلديات، وكذلك المفاوضات التي تجري على مستوى ألمانيا بخصوص العاملين في الأمن الجوي.

ومن المنتظر تنظيم إضرابات تحذيرية أيضاً في مطار كولونيا - بون.

المصدر: د ب أ