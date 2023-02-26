"تمزيق علمي الاتحاد الأوروبي والناتو".. احتجاجات في باريس تطالب بانسحاب فرنسا من الحلف (فيديو)

شهدت باريس احتجاجات حاشدة نظمها رئيس حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، طالب المشاركون فيها بانسحاب فرنسا من "الناتو"، ووقف تسليح أوكرانيا.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية بمشاركة عدة آلاف من الأشخاص في الاحتجاجات.

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كتب عليها "من أجل السلام". على لافتات المشاركين يمكن قراءة عبارات مثل "لا لحرب عالمية ثالثة"، "لنغادر الناتو"، "فرنسا هي الدولة الأولى التي زودت أوكرانيا بأسلحة هجومية".

وهتف المشاركون "اسرعوا اتركوا الناتو!"، "الحرية والسيادة!".

وأكد فيليبو خروج مظاهرات في 29 مدينة فرنسية أخرى. وتم تنظيم فعالية مماثلة في برلين شارك فيها 25 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي