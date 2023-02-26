"نيويورك تايمز": مسؤولون أمريكيون يطالبون زيلينسكي بإظهار استعداده للحوار

دعا مسؤولون أمريكيون الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إظهار استعداده للحوار من أجل إنهاء النزاع.

وقال الصحفي في "نيويورك تايمز"، مايكل كراولي، إنه وفقا لمسؤولين غربيين، من الصعب تصور محادثات السلام، حيث وضع الجانبان شروطا لا يمكن تلبيتها في المستقبل القريب وأعلنا عزمهما على "القتال حتى النصر".

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وأكد أن المسؤولين الأمريكيين حين يتحدثون عن دعم أوكرانيا " بقدر ما تحتاج"، يقولون إن هدفهم هو تعزيز موقف كييف في مفاوضات السلام المحتملة، "دون تحديد متى يمكن أن تبدأ".

وأفادت قناة CNN، في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ينوي إرسال قائمة جديدة تضم أنواع الأسلحة التي تحتاجها بلاده إلى واشنطن، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف -16".

المصدر: RT