شبيه طبق الأصل لزيلينسكي يظهر بشكل مفاجئ خلال لقائه مع بايدن (فيديو)

أصابت الدهشة مستخدمي الإنترنت خلال مشاهدة تقرير مصور لقناة Fakt البولندية، حيث ظهر شبيه "توأم" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف.

ونشرت الصحيفة البولندية على يوتيوب تقريرا مصورا حول زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف.

ولاحظ مستخدمو الإنترنت أنه في المشاهد التي تُظهر صعود بايدن مع زيلينسكي الدرج، يظهر فجأة "زيلينسكي آخر" في الخلفية.

وتساءل أحد المعلقين: "لماذا يظهرون لنا اثنين من زيلينسكي؟".

وأضاف آخر: "خلف الرئيسين يوجد نسخة من زيلينسكي". فأجابه ثالث: "أيهما يشبه الحقيقي أكثر؟".

وقال آخر ساخرا: "اثنان من مدمني المخدرات في آن واحد".

وأضاف آخر: "السيرك في أوجه".

المصدر: نوفوستي