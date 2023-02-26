الدفاع الروسية: تصفية 6 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 6 مجموعات استطلاع وتخريب أوكرانية على محور كوبيانسك خلال يوم، ليبلغ عدد قتلى العدو هناك 60 فردا، إضافة إلى 375 قتيلا على محاور أخرى.

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أفادت بذلك الدفاع الروسية اليوم الأحد في تقريرها اليومي، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

على محور كراسني ليمان – مقتل ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" ومدافع هاوتزر D-20

على محور دونيتسك - تصفية أكثر من 100 جندي أوكراني وتدمير مدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر D-30، إضافة إلى

مستودع ذخيرة ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع

على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه – خسر العدو أكثر من 75 عسكريا ودبابة، وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع

للواء الدفاع الإقليمي 102

على محور خيرسون – مقتل مايصل إلى 70 جنديا أوكرانيا وتدمير 3 مدافع هاوتزرD-30

إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 167 منطقة

تدمير مركز الاتصالات للواء المشاة الآلي 110 وقاعدة لإصلاح وترميم الأسلحة والمعدات للجيش الأوكراني في أراضي دونيتسك

إسقاط مروحية من طراز Mi-8 في منطقة خاركوف و7 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة 390 طائرة، و211 مروحية، و3243 طائرة بدون طيار، و405 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و8042 دبابة ومدرعة أخرى، و1045 راجمة صواريخ، 4222 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8556 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT