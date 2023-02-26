سيفاستيانوف: بابا روما طلب العفو من الروس ودعا الأوكرانيين والروس إلى مسامحة بعضهم البعض

قال ليونيد سيفاستيانوف رئيس "الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم" إن البابا فرنسيس طلب في هذا اليوم، "أحد المغفرة المقدس لدى المسيحيين الأرثوذكس" الصفح من كل من أساء له في روسيا.

ودعا الحبر الأعظم كذلك، الأوكرانيين والروس لمسامحة بعضهم البعض وبدء مفاوضات في يوم الأحد المغفرة هذا.

وأضاف سيفاستيانوف، الذي يتمتع بعلاقات تواصل ومراسلة مع البابا: "دعا البابا، كافة الروس والأوكرانيين في يوم الغفران إلى الصفح عن بعضهم البعض، والتسامح عن جميع الإساءات والجلوس للمفاوضات. تكمن الفضيلة المسيحية في الغفران المتبادل وحماية الحياة البشرية. لا يوجد أي هدف يمكن في سبيله التضحية بأرواح الناس. وطلب البابا كذلك في هذا اليوم المغفرة من كل من أساء إليه، وخاصة من أساء إليهم في روسيا".

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في يوم الأحد الذي يسبق بداية الصوم الكبير (في عام 2023 سيبدأ في 27 فبراير)، تقام طقوس الغفران في الكنائس الأرثوذكسية، وخلالها يطلب المؤمنون، من بعضهم البعض المغفرة.

عادة يقول الشخص لمن يقابله: "سامحني"، ويرد الأخير على ذلك: "الرب يغفر وأنا أغفر لك. وأنت تغفر لي".

المصدر: نوفوستي