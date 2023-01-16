بابا الفاتيكان: على زيلينسكي الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا

نقل رئيس الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم ليونيد سيفاستيانوف عن البابا فرانسيس، أنه على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الإصغاء إلى صوت العقل، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال سيفاستيانوف: "لقد تحدثت للتو مع البابا حول توريد الأسلحة، بما في ذلك الدبابات الألمانية. فأجاب أن رأيه لا يتغير ويجب حل جميع التناقضات والخلافات إلى طاولة المفاوضات، وليس في ساحة المعركة".

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وأضاف: "يعتبر البابا أن جميع المفاوضات في ساحة المعركة تؤدي إلى طريق مسدود، وليس إلى طريق بناء يمكنه حل المشكلات لعقود عديدة".

وتابع: "أشار البابا إلى أنه يجب على زيلينسكي أيضا الاستماع إلى صوت البراغماتية والعقلانية. يجب أن يحاول الدفاع عن مطالبه على طاولة المفاوضات".

المصدر: نوفوستي