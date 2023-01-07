قال ليونيد سيفاستيانوف رئيس "الاتحاد العالمي لأنصار الإيمان القديم"، إن البابا فرانسيس يأمل في تمديد وقف إطلاق النار في أوكرانيا الذي تم إعلانه بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف سيفاستيانوف، الذي يعرف البابا شخصيا: "هنأ البابا فرانسيس كل الروس بحلول عيد ميلاد المسيح، وقال إنه يأمل ويتضرع لكي يتم تمديد الهدنة التي أعلنتها روسيا بمناسبة العيد.

إقرأ المزيد

في وقت سابق، أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار على طول خط الجبهة الكامل بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في 6 يناير، وحتى 24:00 يوم 7 يناير.

وقبل ذلك، اقترح راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل إعلان هدنة في عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير.

المصدر: نوفوستي